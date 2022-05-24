Дипломат подчеркнул, что достижением Украины можно считать создание антипутинской коалиции.

С начала полномасштабного военного вторжения России Украина достигла серьезных дипломатических побед.

Об этом в интервью Радио НВ заявил министриностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

"Однозначно записать (в достижения – ред,) общую позицию Запада и общую позицию с Западом. Также то, что Запад ясно сказал: "Мы не дадим Путину выиграть в Украине. Однозначно можно записать, что сейчас значительная часть Запада (честно скажем — не весь Запад) хочет нанести стратегическое поражение России и путинскому режиму", - отметил дипломат.

Климкин также подчеркнул, что также достижением Украины можно считать создание антипутинской коалиции.

"Также (достижением является – ред.) существование антипутинской коалиции… Коалиция постепенно расширяется. Однозначно можно записать то, что сегодня западный мир очень последовательно поддерживает. Эти вещи — это 100% успехи или достижения", - отметил политик.

Климкин и война в Украине:

18 мая 2022 года Климкин заявил о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – удар под дых для Путина.

28 апреля 2022 года Климкин заявил о том, что раздувая ситуацию в Приднестровье, Россия готовит новый плацдарм для наступления на юг Украины. Кремль, вероятно, будет пытаться высаживать там десант и совершать теракты.

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