Членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и всех наблюдателей незаконного избирательного процесса ждут санкции.

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время брифинга по результатам сегодняшнего заседания совета.

В частности, на заседании СНБО был заслушан доклад главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Читайте также"Всему приходит свой конец": Кулеба о намерении РФ подвозить жителей Донбасса на выборы"Подавляющее большинство санкций касается именно вопроса, который сегодня касается оккупированной территории Крыма и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, - это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях Российская Федерация не имеет права проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, которые принимают участие, - члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, - они будут под санкциями нашей страны", - сказал Данилов.

В частности, сегодня был отработан первый список тех лиц.

"Санкции те, которые есть у нас в полном объеме, будут уже в ближайшее время, посредством указа президента, применены", - добавил Данилов.

Напомним, что парламентские выборы в РФ проходят 17-19 сентября. На них разрешили принимать участие жителям ОРДЛО с паспортами РФ. Несмотря на то, что МИД Украины осудил это решение, в российском посольстве в Киеве открылся участок для голосования.

Автор: Виталий Саенко