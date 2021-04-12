В завтрашнем заседании Комиссии Украину будет представлять министр иностранных дел Кулеба.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель в день проведения Комиссии Украина - НАТО.

Читайте такжеВ России обещают "масштабную эскалацию" на Донбассе, если Украина вступит в НАТООб этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса. Блинкен посетит Брюссель 13-15 апреля.

В столице Бельгии госсекретарь совместно с министром обороны США Ллойдом Остином проведут консультации со странами-членами и партнерами НАТО относительно различных совместных приоритетов.

"Государственный секретарь воспользуется этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов трансатлантическому альянсу как важном партнерству для достижения общих целей", - отмечается в заявлении.

Также Блинкен проведет двусторонние и многосторонние встречи с европейскими коллегами для обсуждения ключевых приоритетов и общих вызовов.

Заседание комиссии Украина-НАТО

В Брюсселе 13 апреля состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Участники заседания обсудят обострение Россией ситуации, касающейся безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Комиссия Украина-НАТО (КУН) является высшим органом, который принимает решение по развитию отношений Украины и Альянса и направляет меры практического сотрудничества. Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную заинтересованность.

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Автор: Виталий Саенко