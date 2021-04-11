Глава правительства отметил, что Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО.

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Альянсе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

"Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО. Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил Президент Украины, НАТО - это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", - написал Шмыгаль.

Он также напомнил, что на этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск этой системы.

Глава правительства отметил, что Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО, или же 19% соглашений по стандартизации.

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"Причем треть из них внедрена за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО позволит Украине ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе", - отметил Шмигаль.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Александр Топчий