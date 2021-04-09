Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак подчеркивает, что Украина движется по пути к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО), а Россия не имеет права влиять на этот суверенный выбор Украины.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
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"Вооруженные Силы Украины активно способствуют реализации евроатлантического курса государства. Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. Вооруженные Силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск (сил), в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора", - заявил Хомчак.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что сотрудничество Украины и НАТО имеет исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.
"Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", - подчеркнул Хомчак.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.
Курс Украины на вступление в НАТО
- Во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
- "Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. План действий относительно членства в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.
- Он также призвал страны-члены Организации Североатлантического договора и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе.
- В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может только ухудшить ситуацию на Донбассе.
- Представители оборонных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании тем временем подтвердили, что двери Организации Североатлантического договора (НАТО) для Украины остаются открытыми.
- Председатель Военного комитета Организации Североатлантического договора, сэр Стюарт Пич призвал Россию прекратить поддержку боевиков и вывести войска с территории Украины.
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