Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины уверяет, что сотрудничество Украины и НАТО носит исключительно мирный характер.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак подчеркивает, что Украина движется по пути к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО), а Россия не имеет права влиять на этот суверенный выбор Украины.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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"Вооруженные Силы Украины активно способствуют реализации евроатлантического курса государства. Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. Вооруженные Силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск (сил), в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора", - заявил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сотрудничество Украины и НАТО имеет исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

"Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", - подчеркнул Хомчак.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.

Курс Украины на вступление в НАТО

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Автор: Виталий Саенко