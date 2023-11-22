По словам Подоляка, России нечем думать и нечего думать о том, как "прекратить трагедию в Украине".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал циничные высказывания президента РФ Владимира Путина о мирных переговорах с Украиной.

"Истреблением гражданского населения в Украине с 2014 года занимается исключительно Россия. Делает это намеренно, прекрасно понимая результат своих геноцидных действий. А с февраля 2022-го истребление гражданского населения приобрело системный, масштабный, тотально разрушительный характер, предусматривающий авиационные бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы всей территории Украины", - написал он.

По его словам, России нечем думать и нечего думать о том, как "прекратить трагедию в Украине".

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"Убийцы, которые хладнокровно совершают умышленное преступление, внутри него не думают, как остановить преступление. Единственное же действенное решение, осознание которого все еще неподвластно разуму Путина, – немедленно вывести оккупационные российские войска с суверенной территории другого государства. После - за стол, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны, - добавил Подоляк.

Высказывания Путина о мире - детали

Российский диктатор Владимир Путин сделал заявление о переговорах с Украиной. Во время выступления на саммите G20 российский президент заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной". Он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

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