Секретарь СНБО отметил, что подобные заявления направлены на срыв поставок вооружения в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина "бить туда, куда еще не бил". Он указал, что подобные заявления направлены на срыв поставок вооружения в Украину.

Об этом Данилов заявил в эфире "24 канала".

"У нас идет война. Я не знаю, к чему приводят эти его "страшилки", - указал секретарь СНБО.

При этом он отметил, что в Кремле хотят, чтобы Украина осталась без оружия и подписала капитуляцию, хотя это должна сделать Россия.

"Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами наносить повреждения любому нашему городу, к сожалению, это факт", - подытожил Данилов.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Российской Федерации, которая уже больше 100 дней ведет полномасштабную войну против Украины, Владимир Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Киеву дополнительных вооружений.

Кроме того, кремлевский диктатор в интервью пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" пригрозил, что это может "затянуть вооруженный конфликт", а также "наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим".

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