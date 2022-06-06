По его оценкам, Украина с помощью новых подразделений сможет вернуть все захваченные территории.

Для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 воинов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times.

По его оценкам, Украина с помощью новых подразделений сможет вернуть все захваченные территории.

Данилов заявил, что военная помощь Украине от союзников смогла сломать планы агрессора в первой фазе войны. Он добавил, что американские РСЗО поставляются с ограниченным боезапасом и не могут стрелять на 300 километров, как хочет Украина, чтобы разрушить логистику российской армии.

Ранее Данилов оценил вероятность полномасштабного вступления Беларуси в войну.

Напомним, что по данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в Северодонецке местами у россиян есть десятикратное преимущество в артиллерии.

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