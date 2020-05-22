Украина потребует от РФ компенсации убытков в результате агрессии в Керченском проливе – МИД

Енин отметил, что МИД будет настаивать, чтобы РФ в будущем воздерживалась от аналогичных нарушений в отношении украинских военных кораблей.

Украина по делу против Российской Федерации по захвату моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года будет требовать компенсации причиненных украинским морякам, ВМС ВСУ и государству Украина убытков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил представитель Украины по делам против России, которые рассматриваются Международным судом ООН и арбитражными судами по морскому праву, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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«Наша цель, чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что РФ в будущем должна воздерживаться от подобных нарушений в адрес украинских военных кораблей, что РФ должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, ВМС и государству Украина», - подчеркнул он.

Енин отметил, меморандум, который Украина сегодня представляет в Международный суд ООН, является правовой позицией, «которую мы четко и подробно описываем в отношении того, какие именно нормы нарушила российская сторона. Это также описание фактов в подтверждение нашей правовой позиции, показания свидетелей, экспертов».

Он отметил, что в соответствии с процедурами и требованиями меморандума и арбитражного трибунала, этот текст меморандума является конфиденциальным. «Поэтому я не могу сейчас говорить о конкретной сумме убытков, которую мы требуем от РФ. Тем не менее мы можем говорить о структуре указанного ущерба. Первый ее элемент - ущерб, причиненный ВМС ВСУ за ремонт судов, а также за невозможность использования указанных судов в течение одного года. Второй элемент - материальный и моральный ущерб нашим морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме более 9,5 месяцев. Кроме того, это вред, причиненный государству Украина за нарушение ее прав», - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины сегодня, 22 мая, передает в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации по захвату моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября РФ вернула Украине и захваченные корабли.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы». Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.