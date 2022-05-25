Президент заявляет, что желание вести переговоры с Путиным у украинского общества будет исчезать, если российские военные продолжат совершать преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не осознает, что происходит на войне России против Украины, а потому ему надо выйти из информационной нереальности.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления на Украинском завтраке в Давосе.

"На сегодня мне кажется, что действующий президент Российской Федерации не осознает, что происходит до конца. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле, и еще раз подчеркиваю, что эта война Украины не против кого-то, а война Украины за себя, за свою землю и за свою свободу, и точно за свое будущее. Нам некуда идти со своей земли, мы не собираемся это делать", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что Путин должен начать жить в реальности, а его окружение должно ему помочь выйти из его информационной нереальности, которую они сами и построили".

Также Зеленский считает, что надо вести переговоры исключительно с Путиным, потому что нет никакого смысла говорить с какими-то посредниками от России, потому что они "никто". "Они даже не фигуры. Они присутствуют в каком-то воздухе. Есть один человек - президент Российской Федерации. Когда он будет готов выйти в реальность, а когда он только попадет в реальность, он поймет, что много людей гибнет, и гибнут люди невинные. Если он способен что-то понять, то он точно поймет тогда, что надо говорить и заканчивать эту войну, начатую ими, именно Российской Федерацией, никем другим. И тогда, наверное, можно будет попробовать, если это будет еще не поздно, попытаться идти дипломатическим путем", - заявил Зеленский.

Он добавил, что переговоры с действующей российской властью во главе с Путиным также будут зависеть от украинского общества, потому что после увиденных преступлений российских военных в украинских городах и из-за продолжения совершения этих преступлений на оккупированной территории, желание вести переговоры с Путиным может теряться ежедневно.

Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с Россией лишь после того, как вернет захваченные оккупантами после 24 февраля украинские территории.

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