По его словам, компромат на него - это часть информационно-психологической кампании, о которой предупреждали в ГУР.

Врио руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев отреагировал на информацию ЦПК о том, что он якобы поддерживал оккупацию Крыма. Чиновник заявил, что это "сфабрикованный вброс", направленный против министра обороны.

"Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен он не против меня, очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны. Кто за этим стоит и для чего это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди", - написал Лиев в Facebook.

Чиновник также добавил, что накануне ГУР предупредило об информационно-психологической спецоперации по дискредитации военно-политического руководства. Скандальную информацию о себе Лиев считает частью этой кампании.

Видео дня

По словам чиновника, его на него уже не впервые "навешивают пророссийские ярлыки", а сам он якобы просил проверить его на полиграфе и даже проходил эту "более 4-часовую скучную процедуру", где ему задавали вопросы относительно государственной тайны, связей с различными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Лиев убеждает, что "откровенность ответов была подтверждена".

Чиновник заявил, что готов публично пройти тестирование на полиграфе повторно. Кроме того, он заявил о готовности в любую минуту уйти в отставку и продолжать работу ради победы в какой-либо другой форме, в том числе, рядовым солдатом".

Лиев отметил, что "грязные" публикации против него начали появляться еще 15 лет назад, когда он работал в Черновицкой ОГА. Тогда владелец черновицкой газеты якобы "требовал ежемесячный платеж в 10 тысяч долларов в обмен на лояльность", но чиновник публично рассказал про этот шантаж.

Относительно истории с крымскими маяками, Лиев заявил, что она "абсолютно вымышленная", а на заявления о том, что он уроженец российской Ухты ответил, что с 3 лет "стал жителем украинского Армянска, АР Крым".

Лиев также прокомментировал скандальный ролик, в котором призывает Киев "услышать Крым" в феврале 2014 года. По его версии, он якобы говорил о "референдуме, на котором будет предложено расширение полномочий АР Крым в составе Украины". Впрочем, якобы через 2 дня после этого комментария "оккупанты заявили о другом содержании референдума".

На последок Лиев добавил, что в 2014-2022 годах "4 раза успешно прошел спецпроверки по допуску к государственной тайне", что имеет "награды ГУР, ГК ВСУ, МО", а также, что "24 февраля 2022 года с оружием в руках защищал Киев, "вооружал Николаевскую, Сумскую область, Луганскую, Ривненщину и Киевщину".

Скандал с Лиевым

Вчера было обнародовано скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022-го года глава Минобороны Алексей Резников назначил подписывать вооруженные контракты МО.

Вопиющие факты о Лиева собрал глава ЦПК Виталий Шабунин, их он опубликовал в своем Facebook. Он подробно рассказал, кто же такой Лиев, которого во время большой войны Резников поставил на должность главного ответственного за закупки оружия. А он - уроженец г. Ухта республики Коми (РФ), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича. В марте 2014-го он в интервью "Громадському" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Вас также могут заинтересовать новости: