Украина хочет, чтобы российская сторона подтвердила эту позицию в письменном виде.

Представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией плана действий представителей ОРДЛО по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также"Сделайте шаг назад": Богдан в интервью Собчак призвал Путина убраться из Донбасса (видео)Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной рабочих подгрупп ТКГ.

На повестке дня были три вопроса - обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ; обмен удерживаемыми лицами; а также проработка мер в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Политическая подгруппа обсудила план действий, предложенный главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком.

"Гуманитарная подгруппа продолжает обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое", обмен удерживаемыми лицами. Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности указывают международные посредники", - говорится в сообщении.

"А вот на заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. А именно - представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающих на территории, временно не подконтрольной правительству Украины. Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде до завтрашнего заседания ТКГ на общем уровне", - отмечается в сообщении.

Украинская делегация ждет ответа. Заседание подгруппы по безопасности и экономической подгруппы продолжается.

Украинский план по Донбассу: 5 главных пунктов

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановления контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. лиц); только при выполнении первых четырех условий – подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы взяли за основу предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Виталий Саенко