Соответствующее решение сегодня приняла апелляционная палата ВАКС.

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева с более 107 миллионов гривень до 75.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла апелляционная палата ВАКС.

Адвокаты Князева просили суд смягчить меру пресечения экс-главе ВС, заменив его, например, на домашний арест.

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Также защита отмечала, что назначенный ранее залог - слишком велик, а Князев не имеет возможности оплатить его.

Следовательно, суд решил уменьшить размер залога до 75 миллионов гривень.

Дело Князева - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 мая правоохранители задержали в столице главу Верховного суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого, когда последний передавал Князеву часть взятки, общая сумма которой достигала около 2,7 млн долларов.

Эти деньги были переданы от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго и должны были стать "оплатой" за принятие Верховным судом выгодного ему решения.

Впоследствии судьи ВС проголосовали за снятие Князева с должности председателя суда, а Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой залога в более 107 миллионов гривень.

Горецкого также арестовали с альтернативой залога в 80 миллионов гривень.

26 мая новым председателем Верховного суда стал глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко.

29 мая Верховная Рада Украины одобрила заявление, в котором "от имени украинского народа" осудила коррупционную схему в ВС и призвала рассмотреть возможность введения периодической проверки добропорядочности судей, а также усиление ответственности за совершение коррупционных преступлений судьями.

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