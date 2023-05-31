Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева с более 107 миллионов гривень до 75.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла апелляционная палата ВАКС.
Адвокаты Князева просили суд смягчить меру пресечения экс-главе ВС, заменив его, например, на домашний арест.
Также защита отмечала, что назначенный ранее залог - слишком велик, а Князев не имеет возможности оплатить его.
Следовательно, суд решил уменьшить размер залога до 75 миллионов гривень.
Дело Князева - что известно
Как сообщал УНИАН, 15 мая правоохранители задержали в столице главу Верховного суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого, когда последний передавал Князеву часть взятки, общая сумма которой достигала около 2,7 млн долларов.
Эти деньги были переданы от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго и должны были стать "оплатой" за принятие Верховным судом выгодного ему решения.
Впоследствии судьи ВС проголосовали за снятие Князева с должности председателя суда, а Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой залога в более 107 миллионов гривень.
Горецкого также арестовали с альтернативой залога в 80 миллионов гривень.
26 мая новым председателем Верховного суда стал глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко.
29 мая Верховная Рада Украины одобрила заявление, в котором "от имени украинского народа" осудила коррупционную схему в ВС и призвала рассмотреть возможность введения периодической проверки добропорядочности судей, а также усиление ответственности за совершение коррупционных преступлений судьями.