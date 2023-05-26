Кроме него, на эту должность претендовали еще трое кандидатов.

Вместо подозреваемого в коррупционном преступлении Всеволода Князева председателем Верховного суда был избран глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко. Соответствующее решение было принято во время заседание Пленума Верховного суда.

За кандидатуру Кравченко проголосовали 108 из 148 присутствующих участников пленума. Он избран на эту должность сроком на четыре года.

На заседании он также принес присягу члена Высшего совета правосудия.

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Другими кандидатами в председатели Верховного суда были судья Кассационного административного суда в составе Верхового суда Альберт Езеров, судья КАС ВС Наталья Коваленко и судья Кассационного хозяйственного суда ВС Иван Мищенко.

За Езерова проголосовали два человека, за Коваленко – 13, а за Мищенко – 14. 11 участников пленума не поддержали ни одного кандидата.

Во время своего выступления в качестве кандидата на главу ВС Кравченко, в частности выразил мнение, что во время войны Верховный суд должен возглавлять судья, представляющий уголовную юрисдикцию.

Он отметил, что его программа на посту председателя ВС – это статья закона "О судоустройстве и статусе судей", которая определяет полномочия председателя суда.

Кравченко также отметил, что вопрос демократии для него – это "не просто слова, а это образ жизни".

"Все серьезные решения будут приниматься мной как председателем суда только после детальных консультаций с другими председателями кассационных судов", - сказал он.

Кроме того, судья добавил, что на днях увидел, что "все судьи тяжело переживают происходящее", имея в виду ситуацию вокруг ныне уже экс-главы ВС Всеволода Князева.

"Вместе с тем, хотел бы предостеречь, что все призывы к прекращению работы суда, всевозможного рода переаттестации, создания новых институтов – это чрезвычайно большой вред нашему государству", - сказал Кравченко.

Увольнение председателя Верховного суда Всеволода Князева - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 15 мая правоохранители задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева, когда адвокат передавал ему вторую часть взятки за принятие судьями ВС решения, выгодного для владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Впоследствии стало известно, что речь идет об адвокате Олеге Горецком, руководителе объединения "Горецкий и партнеры".

Общая сумма взятки составляла около 2,7 млн долларов.

16 мая Верховный суд выразил недоверие своему главе и прекратил его полномочия в качестве председателя суда.

18 мая Высший антикоррупционный суд арестовал Горецкого с альтернативой залога в 80 млн грн, а Князева - с альтернативой залога в более 107 млн грн.

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