Парламент "от имени украинского народа" осудил коррупцию в Верховном суде.

Верховная Рада Украины одобрила заявление, в котором "от имени украинского народа" осудила недавно разоблаченную в Верховном суде коррупционную схему и призвала рассмотреть возможность введения периодической проверки добропорядочности судей и усиления ответственности за совершение коррупционных преступлений судьями. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за принятие соответствующего заявления проголосовало 280 парламентариев.

Как говорится в тексте документа, этим заявлением Верховная Рада "решительно осуждает позорный случай, который произошел в Верховном суде" и заявляет о недопустимости случаев, когда руководитель Высшего суда в системе судоустройства Украины может быть причастен к коррупции. Кроме того, депутаты подчеркнули необходимость надлежащего, беспристрастного и эффективного расследования коррупции в Верховном суде.

Народные избранники заявили о "насущной необходимости в решительном и последовательном продолжении судебной реформы". Речь идет о продолжении борьбы с "позорными случаями недопустимого поведения судей, порочащих звание судьи и подрывающих авторитет правосудия", а также полном уничтожении коррупции в системе органов правосудия.

Видео дня

"Те, кто не готов существовать в справедливой и прозрачной реальности и будет совершать коррупционные действия, должны быть исключены из рядов судейского корпуса и привлечены к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

Также парламентарии призывают немедленно возобновить рассмотрение Высшим советом правосудия дисциплинарных жалоб в отношении судей, рассмотреть возможность введения периодической проверки добропорядочности судей, а также усовершенствовать правила отбора и доступа к профессии судьи, обеспечив серьезную проверку всех кандидатов на должность судьи по критериям профессиональной компетентности и добропорядочности.

В то же время в заявлении говорится о необходимости проведения оптимизации системы судоустройства Украины в соответствии с вызовами и требованиями реального состояния, завершении оценки соответствия занимаемой должности всех действующих судей, установлении и обеспечении достойных и надлежащих условия оплаты труда работников аппаратов судов.

Отдельно народные депутаты призывают рассмотреть вопрос усиления ответственности за совершение коррупционных преступлений судьями.

"Верховная Рада обращается к Совету национальной безопасности и обороны Украины относительно немедленного рассмотрения на заседании СНБО вопроса фактов проявлений коррупции и других нарушений закона представителями судебной ветви власти, учитывая необходимость обеспечения национальной безопасности и интересов Украины", - сказано в документе.

Коррупция в Верховном суде - дело Князева

Несколько недель назад в Киеве задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого, когда последний передавал судье вторую часть взятки за принятие Верховным судом решения в пользу владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

По данным правоохранителей, общая сумма взятки составляла около 2,7 млн долларов.

После резонансного задержания Князева сняли с должности председателя суда и арестовали с альтернативой залога в более 107 млн грн.

Адвокат также был взят под стражу с альтернативой залога в 80 млн грн.

26 мая мая судьи Верховного Суда избрали нового председателя - им стал глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко.

Вас также могут заинтересовать новости: