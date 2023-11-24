Он отметил, что Германия и немецкие предприятия будут играть ведущую роль в восстановлении Украины.

Германия поддерживает вступление Украины в Евросоюз, поскольку это выгодно обеим сторонам.

Об этом немецкий посол в Украине Мартин Егер сказал в интервью "Укринформу". "Украина является частью Европы, и ее место в ЕС", - поделился мнением посол.

"Мы видим большие шансы для обеих сторон в этом членстве. Что касается экономического сотрудничества, мы считаем, что членство Украины в ЕС будет иметь большие преимущества как раз и для Германии, и для Украины", - пояснил Егер.

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Дипломат пояснил, что его страна рассматривает будущее членство Украины не только как стратегическую необходимость, но и как большой экономический шанс.

"Я наблюдаю заинтересованность немецких фирм инвестировать здесь, потому что они инвестируют в будущую страну-члена ЕС. Мы можем представить себе множество сфер сотрудничества. Для немецких компаний привлекательно производить здесь, и Украина является большим рынком", - отметил Егер.

Среди возможных сфер сотрудничества посол назвал возобновляемые источники энергии. "Мы определенно будем работать вместе над очень важными вещами в будущем... Германия и немецкие предприятия будут играть ведущую роль в восстановлении Украины", - отметил дипломат.

Вступление Украины в ЕС

8 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, поскольку Киев выполнил более 90% необходимых для этого реформ.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение "правильным" шагом истории.

В тот же день стало известно, что Еврокомиссия ради Украины применит уникальную процедуру вступления.

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