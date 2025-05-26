Президент Украины в Германии встретится с Мерцом и Штайнмайером.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду совершит визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, они обсудят возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией, а также планы относительно нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву.

Кроме того, говорится в материале, Зеленский в Берлине также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Как пишет издание, вероятно, за кулисами лидеры обеих стран также обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Публично новое немецкое правительство не хочет открыто говорить о поставках пакетов оружия, как раньше, но в кулуарах ведутся разговоры о том, как Германия могла бы помочь украинской оборонной промышленности в производстве дальнобойного вооружения, сообщает Spiegel.

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Как сообщалось ранее, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и ее союзники готовы перейти к конфискации замороженных российских активов, если это будет юридически допустимо. Однако, добавил он, нужно также "осознавать риски, которые такой шаг может привести к европейскому финансовому рынку".

Германия отказалась публично обсуждать возможность отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus. Представитель Министерства обороны страны сказал, что немецкое правительство не хочет привлекать чрезмерного внимания к этой теме, и пообещал, что страна продолжит поддерживать Украину оружием, в том числе дальнобойным, "но не будет уточнять, какие именно системы вооружений будут поставлены и в какой момент".

Кроме того, глава Министерства иностранных дел Иоганн Вадефуль обещал, что Германия предложит Украине дополнительные пакеты вооружений, если переговоры с Россией по урегулированию войны провалятся.

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