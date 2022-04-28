Оккупанты не получают поддержку от населения, а потому прибегают к хитрости.

Более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Российскую Федерацию.

Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинге в Медиацентре "Украина".

Кириленко отметил, что оккупанты не получают поддержку от населения, а потому прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории — везут их в фильтрационные лагеря.

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые размещены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они их разделяют на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, которые удостоверяют, что они являются гражданами Украины", - пояснил Кириленко.

Глава Донецкой областной военной администрации также добавил, что оккупанты раздают мариупольцам разработанные по собственным образцам справки и после этого принудительно вывозят на территорию так называемой "ДНР", или же в Россию.

Напомним, в Мариуполе людям грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и за антисанитарии в городе и опасности подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

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