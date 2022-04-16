Он приехал вместе с коллегами-парламентариями.

В Киев прибыла делегация парламента Грузии во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили, который называл приглашение в Бучу "неуместным".

Об этом Папуашвили сообщил в своем Twitter.

"Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу грусть, Грузия поддерживает Украину, грузины с украинцами", – написал Папуашвілі.

Как писал УНИАН, 10 апреля стало известно об отказе спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили посетить пострадавшие от зверств оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области.

"Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку, которую нам оказывает Грузия", - отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Уже 13 апреля Стефанчук сообщил, что недоразумения исчерпаны и Шалва Папуашвили готов посетить Украину вместе с делегацией.

Также напомним, отношения между странами обострились на фоне того, что Грузия до сих пор не считает нужным вводить санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Так, 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России – ни финансовых, ни экономических. Он подтвердил эту позицию 3 апреля.

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