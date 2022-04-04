Также на сегодня разведчикам известно об еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии.

Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства руководства страны.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – сообщили в ГУР.

Кроме того, по данным разведчиков, на сегодня известно об еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.

Также в ГУР Минобороны сообщают, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В связи с этим ряд стран Запада, в частности США, государства-члены Европейского Союза, Япония, Австралия, Новая Зеландия ввели против РФ новые санкции, которые в том числе предусматривают введение запрета на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.

В свою очередь 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России – ни финансовым, ни экономическим.

1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна все же присоединяется ко всем международным санкциям, введенных против РФ из-за войны в Украине.

Но уже 3 апреля премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.