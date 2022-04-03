Ираклий Гарибашвили заявил, что решение якобы исходит из интересов страны и народа.

Власти Грузии не намерены вводить санкции против Российской Федерации. Экономические ограничения против РФ якобы не входят в интересы страны и народа.

Об этом сообщает местное издание "Новости-Грузия".

"Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, интересов нашего народа", - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом он напомнил, что за последние 30 лет в Грузии трижды были военные конфликты, поэтому надо быть осторожнее.

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - подытожил политик.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В связи с этим ряд стран Запада, в частности США, государства-члены Европейского Союза, Япония, Австралия, Новая Зеландия ввели против РФ новые санкции.

В свою очередь 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России - ни финансовым, ни экономическим.

1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна все же присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против РФ из-за войны в Украине.

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