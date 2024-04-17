Стороны обсудили состояние выполнения инициатив по поставкам снарядов для Украины.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Генсек Альянса подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина-НАТО. Оно состоится 19 апреля на уровне министров обороны. Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за быструю реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты", - заявил Зеленский.

Также, по словам президента, он проинформировал генсекретаря НАТО об утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики.

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Кроме того, стороны обсудили состояние выполнения инициатив по поставкам снарядов для Украины.

Совет Украина-НАТО

16 апреля стало известно, что Киев инициирует созыв заседания Совета Украина-НАТО.

Сегодня Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов заявил, что НАТО созовет в пятницу, 19 апреля, заседание совета Украина - НАТО с участием президента Зеленского. На заседании будут обсуждать поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.

"Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание 19 апреля. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины", - сказал генсек НАТО.

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