Зеленский назвал "чистой политикой", а также "позором для всего мира" дискуссию в Конгрессе США о выделении финансирования Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский считает позором, если помощь для Израиля будет рассмотрена без помощи для Украины. Об этом глава государства сказал в интервью для PBS NewsHour.

Президент Украины прокомментировал то, что на этой неделе в Конгрессе США могут рассмотреть помощь для Израиля, но еще не совсем понятно, будет ли помощь для Украины тоже рассматриваться в это время.

"Странно. Это говорит о том, что это вопрос опасности тогда. Что это совершенно чистая политика. И если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии и для всех тех, кто о демократии только говорит", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что если в Конгрессе разделят вопрос помощи для Израиля и Украины, то это будет свидетельствовать, что это из-за вопроса выборов в США.

"И что это просто чистая политика. Когда весь мир говорит: как же так, Иран смог бить по Израилю, надо сейчас популистски помогать Израилю и забыть о том, что происходит в Украине. Это чистая политика. Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги. Вот о чем это говорит. Они просто забывают, что у мертвых никаких рейтингов нет. И что если Украина провалится, и будет война в других странах НАТО, и она будет, американские солдаты тогда будут защищать", - убежден президент.

Он считает, что Конгрессу США пока не поздно, надо проголосовать помощь для всех стран, чья жизнь от этого зависит.

Кроме того, у президента Украины спросили, если настолько сложно сейчас утвердить помощь для Украины в Конгрессе США, то что заставляет его поверить, что это будет легче в следующем году, особенно если на пост президента США переизберут Дональда Трампа.

"Мы не думаем, что нам будет легче. Мы боремся. Мы не думаем о следующем году. Мы думаем о завтрашнем дне. Наши цели, скажу вам, гораздо более жизненные и простые. Нам надо жить завтра. Что будет в следующем году, я скажу вам откровенно, никто не знает. Потому что мы не понимаем на какой поддержке будет Украина, какие еще взрывы и войны могут еще быть в мире, что будет с Конгрессом Соединенных Штатов... Они могут одобрить решение. И я надеюсь, что они нас слушают и примут решение в ближайшие дни и недели, но не дольше", - подчеркнул Зеленский.

Президент надеется, что это решение будет положительным.

Он отметил, что сложно воевать, когда у врага количество авиации значительно превосходит украинскую по пропорции 30 к 1, а артиллерии 10 к 1.

"Мы же не просим о каком-то особом оружии. Мы же не говорим о каких-то ракетах на 2 тысячи-3 тысячи км и тому подобное. Ничего такого нет. И никто не просит дать 500 самолетов или 300. Кстати, Россия использует только 300 самолетов только на территории Украины", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины надеется, что политика поддержки Украины не изменится, если в США будет избран на пост президента Дональд Трамп.

"Я буду верить, что Соединенные Штаты, все же, не остановят помощь. И мы будем союзническими государствами. И что политика президента, если он изменится, - никто не знает, это выбор американцев, но если он изменится, политика президента не изменится по крайней мере по отношению к Украине", - сказал Зеленский.

Помощь Израилю и Украине могут разделить - детали

Спикер американской Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон планирует внести в этот законодательный орган отдельные законопроекты по финансированию украинского государства, Израиля, а также Тайваня, чтобы выйти из тупика вокруг предоставления пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который уже одобрил Сенат.

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