Ермак: Соглашение об ископаемых подпишут, когда будет удобно американским партнерам

По его словам, украинское правительство утвердило проект соглашения, определены люди, которые уполномочены его подписать.

Соглашение между Украиной и США по добыче полезных ископаемых будет подписано, когда американские партнеры "посчитают это удобным". Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает CNN.

"Проект этого документа утвержден украинским правительством. Даже определены люди, которые имеют право его подписать. Что касается американской стороны, когда наши партнеры сочтут это удобным, то да, это соглашение будет подписано", - сказал Ермак.

Он добавил, что это "рамочное соглашение". Впереди работа "над более детальным документом".

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Соглашение о полезных ископаемых

Ранее Bloomberg писал, что Трамп готов завершить работу над соглашением о ценных ископаемых при условии, что Владимир Зеленский согласится на "реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой". И новые - дополнительные - условия являются причиной того, что соглашение до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления руководства США и Украины о готовности это сделать.

Накануне переговоров в Саудовской Аравии президент Владимир Зеленский заявлял, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии с украинской стороны "будет четкий настрой на конструктив" и будет сделано все, чтобы украинские интересы были учтены так, как нужно.

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