Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: Зеленский сделал заявление

Стало известно, кто будет представлять Украину.

На встречу с делегацией США в Саудовской Аравии Украина планирует отправить четырех чиновников.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, украинская команда будет состоять из главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и заместителя главы ОПУ Павла Палисы.

"Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой", - отмети Зеленский.

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Он добавил, что с украинской стороны "будет четкая настройка на конструктив":

"Надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно".

Ранее, в УП со ссылкой на собеседников, приближенных к команде президента, сообщили, что вместо Умерова в составе делегации будет первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии – что сообщалось

Напомним, 6 марта стало известно, что 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры Украины и США. Отмечалось, что в составе американской делегации будут государственный секретарь Марко Рубио, Уиткофф и советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц.

По словам Уиткоффа, во время встречи стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

В Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии сообщили, что переговоры пройдут в Джидде "на следующей неделе". Точную дату в ведомстве не сообщили.

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