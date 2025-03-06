Параллельно с требованиями к Украине американские чиновники ведут переговоры с Россией.

Президент США Дональд Трамп хочет связать предложенное американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых с требованиями к Киеву относительно быстрого прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

В Вашингтоне дали понять, что Трамп готов завершить работу над соглашением о природных ископаемых при условии, что украинский лидер Владимир Зеленский согласится на "реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой", говорят собеседники издания. И новые – дополнительные – условия являются причиной того, что соглашение до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления руководства США и Украины о готовности это сделать.

Движение по этому соглашению может произойти в ближайшие дни. Представители Украины и США могут встретиться в Саудовской Аравии, куда Зеленский должен поехать на следующей неделе. Другие источники журналистов отмечают, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп "часто меняет свое мнение".

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При этом подчеркивается, что нет никаких признаков того, что правитель России Владимир Путин готов согласиться на прекращение боев. Также нет признаков того, что США подталкивают Москву к компромиссам, и это резко контрастирует с требованиями, выдвинутыми Киеву. Издание напоминает, что любое перемирие потребует согласия на прекращение боевых действий как со стороны России, так и со стороны Украины.

"В последние дни США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю свою военную помощь и прекратив разведывательную деятельность, что, по словам европейских чиновников, имело целью убедить украинского премьера встать на путь, который соответствует целям Трампа", – говорится в материале.

Подобных прецедентов очень мало, и этот шаг, по мнению нынешних и бывших чиновников в США и Европе, может повредить трансатлантическим отношениям. По словам представителя европейской разведки, обмен информацией между союзниками часто связан с защитой жизни. Эта практика, как правило, рассматривается вне политики и не используется "как оружие".

Киев полагается на разведку союзников во всем – от раннего предупреждения о российских воздушных атаках и наземных операциях до обнаружения военных целей. Некоторые возможности, предоставленные Украине союзниками, в том числе британские крылатые ракеты, также опираются на американские данные.

Параллельно с требованиями к Украине американские чиновники ведут переговоры с Россией. Хотя неясно, оказывается ли давление на Москву, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Собеседники издания в Европе говорят, что конечная цель Путина – захват Украины – не изменилась. Они отмечают, что российскому президенту доверять нельзя. Некоторые европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа к быстрому перемирию без гарантий безопасности рискует навязать Киеву плохую сделку, а это подорвет безопасность континента.

Те же самые чиновники скептически относятся к тому, что Путин согласится на размещение западных миротворцев в Украине. По их словам, если Москва будет придерживаться этой позиции на любых переговорах, то Трампу станет понятно, что именно Путин не желает идти на компромисс.

Самый большой страх в этом сценарии заключается в том, что Трамп просто уйдет, оставив после себя хрупкое перемирие, которое вряд ли удержится.

Война в Украине и США: последние новости

Корреспондент Fox News Джеки Гайнрих сообщила, что 11 марта в столице Саудовской Аравии состоится встреча США и Украины. По ее словам, американскую сторону будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стивен Уиктофф и советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц.

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в Саудовской Аравии стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и начального прекращения огня.

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