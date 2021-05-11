В апреле президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что 13 человек подпадают под действие будущего закона о статусе олигарха в Украину.

Читайте такжеЗеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарховКак передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

Секретарь СНБО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский дал задание Аппарату СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон об олигархах, которые "на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы".

"По моему мнению и по тем критериям, которые мы рассчитываем в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны, готовя этот документ - мы имеем в виду сегодня 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести именно к олигархической среде, которые имеют очень большое влияние внутри нашей страны и вне нашей страны", - заявил Данилов.

Он добавил, что "если мы не уберем это, если мы не завершим борьбу с пятой колонной - то сохранять независимость нашего государства будет крайне сложно".

Законопроект о статусе олигархов в Украине

15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране, - такого в Украине не было, считаю, что это один из приоритетов, - что будет с такими людьми, какие будут водиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов – потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине", - заявил Зеленский.

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Автор: Виталий Саенко