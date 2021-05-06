Госсекретарь США назвал внешние и внутренние факторы, которые не дают построить лучшее будущее для Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что реформам и борьбе с коррупцией в Украине мешает Россия, олигархи и влиятельные лица, которые преследуют собственные интересы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на совместной пресс-конференции, которая транслировалась на Facebook-странице Офиса президента.

"Мы говорили о реформах и реформировании институтов, потому что есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины по реформированию и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и влиятельные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что борьба с коррупцией является одной из важнейших задач для украинского народа, решающей для улучшения жизни.

Читайте такжеВизит Блинкена в Киев: все подробности украинско-американских переговоров (онлайн-трансляция)Также Блинкен и Зеленский обсудили вопросы, касающиеся корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов, реформу судебной власти.

"Мы также поддерживаем антикоррупционные реформы, потому что это очень важно, поскольку и коррумпированные силы, и Россия, которая совершает агрессию, пытаются добиться одинаковых целей – то есть, отобрать у народа то, что принадлежит ему по праву, – его возможность использовать свои ресурсы, территорию...", - сказал Блинкен.

Также он добавил, что эти внешние и внутренние силы являются угрозой для будущего Украины.

Визит госсекретаря в Украину: о чем еще говорил Блинкен

Сегодня, 6 мая, Энтони Блинкен находится с официальным визитом в Киеве и уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции с главой Украинского государства госсекретарь США призвал Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.

Среди прочего Блинкен и Зеленский также подробно обсудили поддержку безопасности для усиления защиты Украины.

Кроме того, американский политик и президент Украины обсудили ситуацию в НАК "Нафтогаз Украины" и важность продолжения работы в направлении улучшения корпоративного управления.

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Автор: Виталий Саенко