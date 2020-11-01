По словам президента, лидеры этой «кампании» хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу от деятельности наших антикоррупционных учреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд грозится «цинично демонтировать» реформы в сфере земли, банковского дела и Высший антикоррупционный суд.

Об этом он написал в колонке для американского издания Financial Times.

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«Особое беспокойство вызывает тот факт, что существует ряд других представлений от пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи, находящиеся на рассмотрении в Конституционном суде, и которые призваны отменить наши последние важнейшие реформы в таких сферах, как земля, банковское дело и антикоррупционный суд», - заявил он.

Зеленский заявил, что гордится тем, что украинской власти удалось реализовать эти жизненно важные для страны реформы, но «сейчас Конституционный суд грозится цинично демонтировать их».

«Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу от деятельности наших антикоррупционных учреждений. Они выступают против интеграции с ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, основанного на правилах, которое принесло бы пользу 99%, а не только 1%», - добавил он.

Зеленский заверил, что он как президент Украины никогда не позволит этим «темным силам» достичь успеха в своих попытках «контрреволюции».

Он добавил, что приоритет украинского народа как никогда понятен: речь идет о прекращении коррупции и укреплении верховенства права.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров