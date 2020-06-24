Сексистский скандал в "Слуге народа": как отреагировали нардепы-женщины (видео)

Покинуть должность во фракции от Александра Корниенко коллеги не будут требовать.

В соцсетях до сих пор обсуждают скандальный диалог между руководителями партии и фракции «Слуга народа» Александром Корниенко и Давидом Арахамией на партийном мероприятии в Николаеве.

Читайте также"Поклялись, что не говорили": нардеп Аллахвердиева отреагировала на слова коллег в "корабельной сосне"Как передает ТСН, в женском крыле «Слуги народа» нашлись депутаты, которые признали: проблема сексизма в парламенте существует еще и как.

По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, скандал уже обсудили в женском рабочем чате. Ей, говорит, и самой не просто в мужском коллективе.

По ее мнению, без дискуссии о гендерной дискриминации в Верховной Раде не обойтись. Однако оставить должность во фракции от Корниенко коллеги не будут требовать. В качестве сатисфакции ему предлагают внести поправку в Избирательный кодекс о равном представительстве мужчин и женщин в партийных списках.

Ранее УНИАН писал, как председатель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко возразил, что вспоминал свою коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву в неприличном контексте.

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