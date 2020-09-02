Шевченко у себя на Facebook-странице написал, что якобы "троллил" фотокорреспондента.

Депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко обругал известного фотокорреспондента Яна Доброносова, когда тот снимал народных избранников во время заседания Рады.

Об инциденте в Facebook сообщил Доброносов.

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Журналист уточнил, что для разборок депутат пришел на балкон.

"Снимал, как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил: «зачем я это делаю?», я ответил, что считаю, что он должен волноваться проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил: "Мне по*й, что ты считаешь", – говорится в сообщении.

Пользователи сети резко отреагировали на поступок нардепа и оставили много гневных комментариев под заметкой. Вскоре на страницу Доброносова пожаловал и сам Шевченко.

"Насобирал себе "порохоботов" в друзья. Молодец, держи дальше", – ответил Шевченко.

Впоследствии он добавил, что считает Доброносова «лжецом». Мол, нахамил, потому что фотокорреспондент высказал претензию относительно его поддержки позиции Лукашенко.

"А мне все равно, как вы считаете. Для меня важнее мнение большинства наших граждан, а не таких порохоботов, как вы. Для всех порохоботов – мне по*уй на ваше мнение",- уточнил Шевченко.

Однако уже на собственной Facebook-странице Шевченко заявил другое – об "отдельной касте людей, которые работают, чтобы найти компрометирующий ракурс, или роются в чужом смартфоне. А на малейший троллинг в ответ кричат: Мама, вызывай ментов».

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Автор: Яна Ставская