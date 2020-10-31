Инициатива президента Владимира Зеленского перезагрузить Конституционный суд полностью соответствует ценностям, закрепленным Основным законом.
Об этом говорится в комментарии представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского.
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Он отметил, что в связи с существенными угрозами национальной безопасности Украины, которые возникли в результате принятия Конституционным судом в условиях реального конфликта интересов, с многочисленными грубыми нарушениями законов о КС и о предотвращении коррупции решения от 27 октября о неконституционности антикоррупционного законодательства, глава государства инициировал проект политико-правового решения по перезагрузке Конституционного суда.
Вениславский напомнил, что глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КС решения № 13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины», - подчеркнул представитель президента в Конституционном суде.
Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку суд связан своей собственной «правовой» позицией, сформулированной в указанном решении.
«КС заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства», - отметил представитель президента в Конституционном суде.
По его словам, принятие парламентом, который представляет интересы всего украинского народа, политико-правового решения, предложенного президентом, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного суда.
Скандальное решение КСУ: что известно
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- 29 октября после заседания СНБО открытый доступ к госреестру е-деклараций был возобновлен.
- Также 29 октября президент Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.
- В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».
- Необходимость принятия законопроекта президент объясняет тем, что КС совершил «дерзкое и беспрецедентное нарушение» основных принципов своей деятельности и «попытку свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине».
- Законопроект должен быть принят «в целях восстановления деятельности органа конституционной юрисдикции на принципах верховенства права и защиты Конституции Украины».
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