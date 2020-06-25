Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл с визитом в Украину

Сегодня в Киеве состоится заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Украину.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы возобновляем заседания Совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти 7 лет. Время разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", - заявил Кулеба.

Также он разместил совместную фотографию со встречи с венгерским коллегой.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Кулеба осуществил визит в Будапешт для встречи с Сийярто.

По итогам встречи он заявил, что совместно со своим венгерским коллегой будут рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану провести встречу в Киеве в июле.

По словам Кулебы, Киев предлагает Будапешту подписать документ с фиксацией, что венгры на Закарпатье являются историческим и культурным достоянием, а не проблемой.

В свою очередь, Сийярто сказал, что в июне три совместные комиссии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

Венгрия продолжает блокировать заседания комиссии Украина - НАТО на высоком уровне. По словам Сийярто, это связано с украинским образовательным законодательством и законом о языке.

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