Кулеба поедет в Венгрию и обсудит с Сийярто проблемные вопросы

Предполагается, что глава МИД Украины отправится в Будапешт на машине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В частности, встреча с венгерским коллегой станет первым невиртуальным зарубежным визитом главы МИД Украины в должности.

В этой связи сказано, что, поскольку авиасообщение из-за пандемии COVID-19 ограничено, Кулеба осуществит визит автомобилем.

В ходе визита стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Также Кулеба и Сийярто уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана.

По результатам переговоров глав МИД в Будапеште запланирована их совместная пресс-конференция. Детали визита согласовываются.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кулеба и Сийярто в ходе телефонного разговора обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса. Они обменялись данными по динамике распространения вируса в Украине и Венгрии, актуальным потребностям систем здравоохранения двух стран, а также проинформировали друг друга о мерах украинского и венгерского правительств для сдерживания пандемии.

Особое внимание главы МИД уделили перспективам экономического сотрудничества Украины и Венгрии.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды проживания, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

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