Венгрия до сих пор не разблокировала заседания комиссии Украина - НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО надеется, что этот вопрос удастся урегулировать.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что вопрос блокирования Венгрией заседаний комиссии Украина - НАТО на высшем уровне не урегулирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса, который состоится в формате видеоконференции 17-18 июня.

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В частности, Столтенберга спросили, означает ли вступление Украины в программу расширенных возможностей НАТО, что Венгрия отменила вето на проведение встреч министерского уровня в рамках комиссии Украина - НАТО.

"Страны-члены НАТО решили предоставить Украине статус партнера расширенных возможностей. Украина доказала, что является очень ценным партнером для НАТО", - заявил Столтенберг и добавил, что Альянс сотрудничает с Украиной по многим направлениям.

Он добавил, что статус партнера расширенных возможностей является путем для дальнейшего углубления партнерства НАТО и Украины.

"По вопросу министерских встреч в рамках комиссии Украина-НАТО этот вопрос еще не решен. Поэтом мы этот вопрос все еще решаем, и я надеюсь, что мы найдем путь, как его урегулировать", - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 29 мая министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокирование заседания комиссии Украина - НАТО на высоком уровне связано с украинским образовательным законодательством и с законом о языке.

Венгерский министр отметил, что между Венгрией и Украиной остаются спорные вопросы, которые касаются образования и использования языка венгерского меньшинства на территории Украины.

По его словам, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

12 июня Альянс признал Украину участником партнерства расширенных возможностей. Среди прочего, Украина получит возможность углубленного и быстрого обмена разведывательными данными со странами-членами НАТО, занимать должности в штаб-квартире

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