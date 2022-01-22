Вашингтон надеется, что ответ США прочитает сам Путин.

Соединенные Штаты Америки передали российской стороне письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности" Кремля по политике НАТО. США надеются, что сообщение прочитает Путин.

Об этом пишет The Washington Post.

При этом американцы попросили российских дипломатов не публиковать письмо и "держать его в секрете", хотя считают, что россияне могут поступить иначе.

Письменный ответ администрации Байдена будет включать предложения США по безопасности и "продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в предложении диалога", сказал представитель Госдепа на условиях анонимности.

И хотя ответ не соответствует гарантиям России относительно политики членства в НАТО, Белый дом надеется, что это письмо прочтет российский президент Владимир Путин.

"В России есть только один человек, который принимает решение, и это президент Путин. Если это позволит лицу, принимающему окончательные решения в России, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться дальше или нет, то это в наших интересах", – уточнил другой представитель администрации Байдена.

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Что предшествовало

21 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров встретились в Женеве и обсудили российские войска вокруг Украины.

Лавров назвал встречу "промежуточной" и настаивал, чтобы Вашингтон ответил на "гарантии безопасности" в отношении Украины и НАТО, а Блинкен предупредил о цене для Кремля за вторжение.

После этого у Блинкена был разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, он сообщил укранскому коллеге итоги разговора с Лавровым.

Претензии России к НАТО через Украину

Во время переговоров в Женеве в НАТО отклонили претензии россиян, заявив, что политику "открытых дверей" будут решать непосредственно члены Североатлантического договора.

По результатам переговоров замглавы МИД РФ пожаловался на "непробиваемую позицию" сторон по "гарантиям безопасности".

Напомним, в декабре Россия направила Западу свой ультиматум по интеграции Украины в НАТО, которые назвала "гарантиями безопасности". В Москве убеждены, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают их нацбезопасности.

Под предлогом "защиты безопасности" РФ российские чиновники регулярно угрожают военной интервенцией на территорию Украины.

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