В суде Семочко заявил, что родственниками признает только жену и сына, остальных – нет.

Бывший замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд против журналистов Bihus.info и обязал опровергнуть информацию о своем многочисленном элитном имуществе, российском гражданстве родственников и причастности к блокированию жизненно необходимых лекарств.

Читайте такжеУ Венедиктовой открыли производство по факту слежки за Порошенко - нардеп

Об этом сообщает Bihus.info.

В сюжете 2018 года, когда Семочко еще занимал высокую должность, журналисты нашли элитное имущество семьи чиновника. Более того, у его близких обнаружили российские паспорта, предположительно выданные на оккупированном Россией Крыму.

В суде Семочко заявил, что родственниками признает только жену и сына, остальных – нет. Журналисты отмечают, что суд не опровергал предоставленные журналистами доказательства, подтверждающие ранее озвученную в сюжете информацию, а просто не принял материалы в качестве доказательств.

"При этом также получается, что "за компанию" суд опроверг информацию и о жене – хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные относительно ее имущества и паспорта подтверждаются украинскими и российскими реестрами соответственно", – пишут журналисты.

В то же время журналисты рассказывали о причастности "разведчика" к давлению СБУ на фармбизнес и вмешательству в госзакупку диализных препаратов, что по словам поставщиков лекарств привело к остановке поставок и около 200 смертей пациентов. Суд постановил опровергнуть журналистов фразы, озвученные посторонними лицами ("Им очень важно было показать дистрибьюторам, что не платить нельзя", "Вместо того чтобы пресекать эти схемы, они их курируют").

Журналистов обязали опровергнуть и фразы, в которых речь не идет о Семочко ("Ни для кого не секрет, что годами фармбизнес доил бюджет и косил от налогов…"), а также метафоры и аллегории ("Он у нас демон в двух ипостасях" или "паспортов с курицей больше, чем с трезубцем").

По словам журналистов, решение вынесли еще 10 сентября, но полный текст длительное время никто не предоставлял и не публиковал. Из-за чего суд фактически "опередил" авторов сюжета и заблокировал возможность подать апелляцию. Судья Мазур издал исполнительный лист, согласно которому арестовали счета телеканала, Дениса Бигуса и автора расследования Леси Ивановой.

Дело Семочко: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская