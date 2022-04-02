Среди прочего, по мнению Михаила Подоляка, необходимо закрытие портов для российских товаров (85% нефти – танкеры).

Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для российских товаров.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для российских товаров (85% нефти - танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном заявил, что впереди Россию ждет еще больше ударов по экономической, финансовой системе и торговле.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 5:00 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

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