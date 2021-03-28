Власти КНР ввели санкции против некоторых американских и канадских чиновников.

Китайская Народная Республика 27 марта ввела санкции против американских и канадских представителей власти.

На такой шаг страна пошла из-за введения США и Канадой "односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации", пишет "Украинская правда" со ссылкой на МИД Китая.

Читайте такжеКитай потребовал от Украины защитить интересы своих инвесторов "Мотор Сичи"В частности, под санкции Китая попали председатель комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин, вице-председатель USCIRF Тони Перкинс и депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.

Также Китай ввел санкции в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

По информации китайского МИД, подсанкционные лица не смогут попасть на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям запрещено вести коммерческую деятельность, связанную с этими лицами, а также каким-либо образом взаимодействовать с подсанкционным комитетом канадской Палаты общин.

Санкции против Китая

22 марта Великобритания и США ввели санкции против китайских чиновников и организаций за нарушение прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о санкциях в отношении двух китайских чиновников в рамках глобальных санкций из-за серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне.

По словам правозащитников, Китай содержит более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях. Правительство Китая обвиняют в принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями.

В расследованиях также говорится о принудительном труде, сексуальном насилии и пытках задержанных.

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Автор: Катерина Комолова