Саакашвили отметил, что одновременно продолжает исполнять обязанности председателя Исполнительного комитета реформ.

Председатель Исполнительного комитета реформ, бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что возвращается в грузинскую политику.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

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«Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы», - заявил он.

В то же время Саакашвили отметил, что одновременно продолжает исполнять обязанности председателя Исполнительного комитета реформ.

До этого Саакашвили сделал заявление на фоне слухов СМИ о его возвращении на Родину. В Грузии же ответили, что "прямо на границе его ждет процедура задержания и тюрьма".

Саакашвили в Грузии и в Украине: что известно

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, на родине против него открыли ряд уголовных дел. Бывшего президента, в частности, обвиняли в превышении полномочий при разгоне акции оппозиционеров 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили.

В украинскую политику Саакашвили попал весной 2015 года. Тогда пятый украинский президент Петр Порошенко назначил его главой международного совета реформ и дал ему украинское гражданство. В 2018 году политика выслали из Украины в Польшу из-за пересечения украинско-польской границы по «утерянному паспорту».

В мае 2019 года Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в Украину.

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Автор: Константин Гончаров