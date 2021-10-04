До сих пор официально не установлено, как именно Саакашвили покинул Украину.

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, в случае возвращения в Украину могут наказать за незаконное пересечение границы. Как известно, по данным СМИ, Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера.

Источник сайта "Обозреватель" в Нацполіиции рассказал, что Саакашвили в Украине грозит административная или даже уголовная ответственность. В частности, санкция статьи 204-1 КУоАП предусматривает штраф от 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

В случае, если Саакашвили помогли незаконно пересечь границу другие люди, наказание будет грозить и им. Тогда правоохранители должны открыть уголовное производство по статье 332 УКУ о незаконной переправке лиц через госграницу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 9 лет.

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Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что Госпогранслужба якобы начала служебное расследование по факту пересечения границы Саакашвили. По его данным, в пограничной базе отсутствуют отметки о выезде Саакашвили из страны. Также Бутусов пишет, что начальника Одесского управления ГПСУ отстранили от занимаемой должности на период расследования.

Задержание Саакашвили в Грузии: детали

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого требовало верховенство закона".

Автор: Юрий Годован