Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, в случае возвращения в Украину могут наказать за незаконное пересечение границы. Как известно, по данным СМИ, Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера.
Источник сайта "Обозреватель" в Нацполіиции рассказал, что Саакашвили в Украине грозит административная или даже уголовная ответственность. В частности, санкция статьи 204-1 КУоАП предусматривает штраф от 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.
В случае, если Саакашвили помогли незаконно пересечь границу другие люди, наказание будет грозить и им. Тогда правоохранители должны открыть уголовное производство по статье 332 УКУ о незаконной переправке лиц через госграницу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 9 лет.
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Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что Госпогранслужба якобы начала служебное расследование по факту пересечения границы Саакашвили. По его данным, в пограничной базе отсутствуют отметки о выезде Саакашвили из страны. Также Бутусов пишет, что начальника Одесского управления ГПСУ отстранили от занимаемой должности на период расследования.
Задержание Саакашвили в Грузии: детали
Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.
В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.
Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого требовало верховенство закона".