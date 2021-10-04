Исправительное учреждение №12 удалось увидеть только снаружи.

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, которого задержали в Грузии, сейчас находится под арестом. Украинский фотограф Ян Доброносов показал, как выглядит тюрьма, где политик объявил голодовку.

Снимки исправительного учреждения опубликовало издание Telegraf.

Тюрьма, где находится Саакашвили, расположена в грузинском городе Рустави, в 30 километрах от столицы страны. Исправительное учреждение №12 фотограф показал только снаружи.

Читайте такжеВ Грузии предъявили обвинения владельцу квартиры, где жил СаакашвилиЭта тюрьма стала учреждением, куда в Грузии садят бывших чиновников, которые совершили преступления или подозреваются в нарушении закона.

Ранее политиков помещали в специальную "Матросовскую тюрьму", однако весной 2020 года ее закрыли.

Задержание Михеила Саакашвили - справка УНИАН

28 сентября Саакашвили заявил о том, что он возвращается в Грузию на выборы. 1 октября политик рассказал о прибытии в Батуми, показав загадочное видео.

Сначала власти Грузии отрицали, что Саакашвили находится в стране. Однако вскоре стало известно, что политика задержали.

Адвокат Саакашвили назвал его арест "политическим актом". После этого посла Грузии вызвали "на ковер" в МИД Украины. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за задержания Саакашвили "будет серьезный дипломатический скандал".

Вечером того же дня, когда политика взяли под стражу, против него возбудили уголовное дело. После этого стало известно, что Саакашвили влюбился в украинского нардепа, они сделали публичное признание.

Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили, а в прокуратуре исключили экстрадицию политика в Украину. В ответ на это он объявил себя политзаключенным и решил голодать.

Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот.

3 октября Зеленский рассказал, как в Украине работают над возвращением Саакашвили. После этого появилась информация о том, что политик въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера. Помимо этого, премьер страны обвинил Саакашвили в планировании убийств оппозиционеров.

Автор: Полина Кузенко