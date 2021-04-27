По словам главы государства, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.

Президент Владимир Зеленский считает, что решение РФ отвести войска от границ Украины свидетельствует о намерении Кремля не продолжать эскалацию.

Как передает пресс-служба Офиса главы государства, об этом он заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область.

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Что касается недавнего скопления российских войск на восточной границе Украины, то, по словам президента, Россия не первый год прибегает к давлению, но Украина воспринимает это спокойно.

"Мы постоянно должны быть готовы", - добавил он.

По словам главы государства, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продолжать эскалацию", - отметил президент.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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Автор: Константин Гончаров