Повредили мачту и украли даже унитаз: появились фото и подробности повреждений судов Россией

На фото и видео военные показали перечень полученных от россиян повреждений – уничтоженное и похищенное оборудование.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал в Facebook фотографии повреждений возвращенных Россией кораблей.

На фото и видео военные показали перечень полученных от россиян повреждений – уничтоженное и похищенное оборудование. Кроме того, специалисты также осуществили противоминную проверку судов.

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Согласно отчету, на «Бердянске» отсутствует документация, стрелковое оружие и боеприпасы. Также – станция космической связи IRIDIUM, РЛС ФУРУНО, двигатель моторной лодки, ПСН, модуль №1 разукомплектовано, ЗИП к боевым модулям, магнитный и гирокомпасы, аккумуляторные батареи, вентиляционная вытяжка, фекальная система, проточный нагреватель и др.

На «Яны Капу» – побиты все приборы ходовой рубки, частично разобрана система УСВЗ, отсутствует кабель берегового питания, отсутствуют другие кабели, частично отсутствует топливная арматура ГД№1, отсутствуют розетки и плафоны, отсутствует часть мачты и др.

«Никополь» – отсутствует вся документация, все оружие, станция космической связи IRIDIUM, РЛС ФУРУНО, отсутствуют огнетушители, фонари, унитаз, камбузная плита и прочее.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, их обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи, 20 ноября они уже прибыли в Украину, в порт Очакова.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на упомянутых захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.