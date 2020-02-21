Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле Украины и России относительно Азовского моря

Теперь арбитраж должен начать рассмотрение иска Украины к России по существу.

Арбитражный трибунал в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства в части Азовского моря и Керченского пролива с учетом положений Конвенции ООН по морскому праву.

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Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

«Дело по морскому праву двигается дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов», - подчеркнул он.

«Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска», - подчеркнул глава МИД.

В то же время министр не указал, что арбитраж будет рассматривать иск Украины к России в части Черного моря.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД подчеркивалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, который содержит изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае 2018 года России подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ. По этой причине в августе того же года арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.