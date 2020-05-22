Украина подает в Морской трибунал ООН доказательства преступлений России в Керченском проливе

По словам Кулебы, Россия должна ответить за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев в тюрьме украинских моряков и в течение 11 месяцев кораблей.

Министерство иностранных дел Украины сегодня, 22 мая, передает в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против РФ о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в ходе онлайн-брифинга по делу Украины против Российской Федерации в Международном трибунале по морскому праву ООН.

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«Мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность РФ за все, что она сделала против Украины. Одним из важных аспектов этого процесса является наше дело в Международном морском трибунале о драматической ситуации в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля, 24 члена экипажа осуществляли мирный плановый переход с базы в Одессе на базу в Азовском море», - заявил он.

Кулеба напомнил, что в результате вооруженной агрессии в районе Керченского пролива украинские моряки и корабли были захвачены Россией.

«Наконец, благодаря политическим переговорам и личному участию президента Владимира Зеленского нам удалось освободить и моряков, и корабли. Корабли вернулись в ужасном состоянии, они стали объектом сознательного мародерства и требовали серьезных усилий для восстановления», - подчеркнул министр.

«Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. Я как министр МИД, команда правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генпрокурора, каждый орган, который задействован в этом процессе, хотим справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами. Безусловно, Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств. Россия должна ответить за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев в тюрьме наших моряков и в течение 11 месяцев наших кораблей», - подчеркнул Кулеба.

«Сегодня, как и предусмотрено процедурами Трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала», - сказал он и продемонстрировал журналистам этот документ, добавив, что в этом меморандуме «факты, изображения, доказательства и юридическая позиция - все здесь системно и качественно изложено».

В ходе онлайн-брифинга агент Украины по делам против России, рассматриваемым Международным судом ООН и арбитражными судами по морскому праву, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин подписал соответствующий меморандум.

«Теперь все официально, документ будет отправлен по адресу. Мы начинаем новый этап в борьбе за справедливость и противодействие российской агрессии в международных судебных инстанциях», - резюмировал Кулеба.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катеров «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября РФ вернула Украине и захваченные корабли.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы». Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.