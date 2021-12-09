Как утверждается, корабль ВМС Украины следует из Мариуполя и создает "угрозу безопасности мореплавания".

В ФСБ России заявили, что корабль управления "Донбасс" Военно-морских сил Украины якобы движется в сторону Керченского пролива, а требования изменить курс якобы не выполняет.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ РФ.

По российской версии, сегодня утром корабль "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и якобы выдвинулся в направлении Керченского пролива. Но "заявок" на прохождение керченского пролива оккупантам не подавалось.

Отмечается, что в 12:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). От украинского корабля якобы был получен ответ, что следовать через Керченский пролив он не планирует.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - добавили в ФСБ.

В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины отметили, что пока не владеют информацией касаемо этой ситуации, пишет РБК-Украина.

Захват Россией украинских моряков в Керченском проливе

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли. Тогда командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы". Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года

В МИД Украины ожидают решения по делу против РФ об акте агрессии в Керченском проливе в течение 2022-2023 года.

Авторы: Александр Топчий, Виталий Саенко