Он отмечает, что соответствующая информационная провокация произошла именно во время разговора президентов Украины и США.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию с украинским кораблем в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", к которому присоединился по видеосвязи.

"Было провокационное заявление российской стороны, со стороны ФСБшных кораблей. Что якобы наш украинский корабль осуществлял им угрозу и чуть не атаковал Керченский пролив. Это было очень странно. Потому что это наше поисково-спасательное судно, без вооружения, которое выполняло свою работу. Находилось в 18-ти морских милях, то есть, это более 33 километров, в Азовском море, которое является морем общего пользования", - сказал Резников.

Так, подчеркнул он, корабль находился там на законных основаниях.

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"Интересно, что эта провокационная информационная атака была предпринята во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Байденом", - отметил министр.

Резников также сообщил, что угрозы экипажу корабля нет, он уже почти вернулся в порт.

"Никаких инцидентов не произошло. Сегодня у нас идет гибридная война и Российская Федерация никак не успокоится", - констатировал чиновник.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в ФСБ России заявили о движении украинского корабля к Керченскому проливу. Позже там же сообщили, что корабль "Донбасс", который якобы направлялся в Керченский пролив, лег на обратный курс.

Автор: Таня Поляковская