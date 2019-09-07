Обмен пленными между Украиной и РФ: официальный список украинцев, которые вернулись на родину

Список обнародовала пресс-служба президента.

Обнародован официальный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Список обнародовала пресс-служба президента.

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Так, сегодня в Украину прибыли политзаключенные Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Кроме того, на родину прибыли 24 военнопленных:

Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск».

Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

Андрей Артеменко, старший комендор.

Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК «Бердянск».

Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь».

Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик.

Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Владислав Костишин, выпускник ИВМС.

Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК «Вышгород».

Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК «Никополь».

Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу».

Михаил Власюк, моторист-электрик.

Виктор Беспальченко, комендор.

Владимир Терещенко, комендор.

Евгений Семидоцкий, марсовой.

Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения.

Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения.

Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

Как сообщал УНИАН, Кольченко вместе с режиссером Сенцовым задержали сотрудники российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

В 2016 году украинцев Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Павел Гриб исчез в конце августа 2017 года. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. 22 марта 2019 года суд в РФ приговорил украинца к 6 годам колонии по обвинению в якобы «пособничестве терроризму».

ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года. Он был приговорен к 4 годам и 11 месяцам по совокупности двух дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

Корреспондента «Укринформа» Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его сотрудником украинской разведки и обвинила в шпионаже. В июне 2018 года Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Артура Панова в августе 2017 года в РФ приговорили к 8 годам колонии за якобы планирование теракта в Ростове-на-Дону.

Евгения Панова российские спецслужбы задержали в августе 2016 года и обвинили в подготовке диверсий в оккупированном Крыму. Е.Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Сизонович в июле 2017 года был приговорен в России к 12 годам лишения свободы. Его обвиняли в подготовке терактов в Ростовской области, незаконном пересечении границы и незаконном владении взрывчаткой.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняли в хранении, распространении и транспортировке тротила и патронов.

25 ноября 2018 года российские военные и силовики возле Керченского пролива захватили в плен 24 украинских военнослужащих, находившихся на буксире «Яны Капу» и катерах «Бердянск» и «Никополь», которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ.