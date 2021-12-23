Очередной "гумконвой" ввезен сегодня через неподконтрольный правительству Украины участок госграницы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев".

Об этом говорится в обнародованном комментарии МИД Украины.

"23 декабря РФ в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей 105-й так называемый "гуманитарный конвой" РФ. Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", - сообщили в МИД.

Читайте такжеОккупанты усиленно вербуют жителей ОРДЛО в армию - разведкаОтмечается, что это сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В связи с этим МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины.

Справка УНИАН. На сайте так называемого Министерства здравоохранения "ДНР" сегодня, 23 декабря, разместили информацию о прибытии 105-го гуманитарного конвоя из России, который доставил лекарственные препараты и медсредства.

Отдельные СМИ сообщили, что в составе гуманитарной помощи – более 270 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".

Вас могут заинтересовать новости: